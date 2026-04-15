Benevento, Lamesta: "Stiamo vivendo qualcosa di magico. Floro Flores carismatico"

Davide Lamesta, esterno del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla fantastica stagione vissuta con il club campano e conclusa con la promozione in Serie B, attraverso i microfoni di EspansioneTv:

"Lo scorso anno non è stata una stagione semplice, non riuscendo a raggiungere l'obiettivo. Averlo fatto quest'anno, invece, da protagonista è stato qualcosa di magico. È stato un tassello molto importante nella mia carriera.

Il momento chiave della stagione? Quello in casa dell'Atalanta U23. Alla fine del primo tempo eravamo sotto di due gol, poi nella ripresa abbiamo chiuso una grande rimonta e il gol di Pierozzi. Poi a Picerno ancora una volta con un gol di Pierozzi e poi col Crotone con un'altra rimonta sul finire della sfida.

Abbiamo realizzato quello che il presidente Virgorito voleva.

Il passaggio da Auteri a Floro Flores? Dopo la vittoria di Foggia anche noi siamo rimasti spiazzati dalla scelta di cambiare. Ma lo abbiamo accettato e non sono cambiati gli equilibri. Anzi ha dato animo e gioia in ogni allenamento. Sul piano personale è una persona molto schietta, dicendo sempre tutto in faccia. Il suo carisma, poi, ha contagiato tutta la squadra".