Benevento, stagione finita per Mehic: costretto all'operazione per la pubalgia

Si chiude in anticipo la stagione di Dino Mehic, fermato dai problemi fisici che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane. Il centrocampista del Benevento si è infatti sottoposto a un intervento chirurgico per pubalgia presso la clinica Quisisana di Roma, dopo che la terapia conservativa non aveva dato i risultati sperati.

L’operazione prevede uno stop di circa due mesi, un periodo che di fatto lo esclude dal finale di stagione e da un’eventuale partecipazione alla Supercoppa. Per il classe 2003 si tratta di una battuta d’arresto significativa in un’annata già complicata.

Il suo primo campionato in giallorosso si chiude con 15 presenze e diversi problemi fisici che ne hanno condizionato la continuità. Ora l’obiettivo sarà il pieno recupero in vista della prossima stagione, con la speranza di ripartire con maggiore stabilità e minutaggio.