Bucchi carica l'Arezzo: "Ci servono 9 punti di qui alla fine, e vogliamo andare a prenderceli"

Un momento sportivamente delicato quello che sta vivendo l'Arezzo, capolista del Girone B di Serie C grazie agli scontri diretti, che premiano la compagine toscana rispetto all'Ascoli: entrambe le formazioni - che si stanno giocando la promozione diretta in Serie B - sono a quota 71 punti in classifica, ma gli amaranto hanno quel piccolo vantaggio che dovrà però essere conservato, a cominciare dalla gara di domani contro il Livorno. Che si giocherà conoscendo il risultato dell'Ascoli, in campo adesso.

Di tutto questo, come si legge su amarantomagazine.it, ne ha parlato il tecnico Cristian Bucchi: "Domani serve un Arezzo superiore sotto tutti i punti di vista, e giocare dopo l’Ascoli non sposta nulla: ci servono 9 punti di qui alla fine e vogliamo andare a prenderceli. Ai ragazzi ho detto che non ha senso pensare a cosa non ha funzionato nelle ultime gare, dobbiamo focalizzarci sulle qualità che ci hanno portato al primo posto, e sono certo che faremo una grande prestazione, nella quale dobbiamo dimostrare di avere più motivazioni degli avversari: il Livorno con Venturato ha cambiato passo ma ha poco altro da chiedere al campionato. Noi invece ci giochiamo tanto e dovremo andare oltre gli episodi dell’ultimo periodo, arbitrali e non".

Prosegue quindi: "L’Arezzo come una Ferrari? Ho sempre detto che la società mi ha messo a disposizione un organico forte, competitivo per il primo posto. E lo ribadisco. Perché abbiamo sempre giocato per vincere, non è vero che ultimamente abbiamo provato a gestire. Purtroppo gli episodi di cui parlavo prima ci hanno penalizzato, altrimenti oggi parleremmo d’altro. La voglia non è mai mancata, i ragazzi daranno il sangue per vincere, anche grazie ai tifosi".