Ufficiale Caldiero Terme, altro innesto in vista della C: Quaggio firma un annuale con opzione

Serie C

Dopo un'ottima stagione in Serie D per Alessio Quaggio si aprono le porte del calcio professionistico. L'attaccante infatti è stato acquistato dal neopromosso Caldiero Terme. Di seguito la nota ufficiale e le prime parole del giocatore:

Il Calcio Caldiero Terme è lieto di comunicare di essersi assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante Alessio Quaggio. Il classe 1999 ha sottoscritto con il club termale un contratto annuale con opzione anche per un’ulteriore stagione. Alessio Quaggio è stato avversario del Caldiero nell’ultimo campionato di Serie D con la maglia dell’Arconatese, dove è stato protagonista con 18 reti in 36 presenze. Ad Alessio l’augurio di uno splendido percorso con i colori gialloverdi.

Alessio Quaggio (attaccante Calcio Caldiero Terme): “Il Caldiero mi ha impressionato durante l’ultimo campionato per l’organizzazione. Ho accettato subito la proposta della società. Salgo finalmente nei professionisti. Ringrazio davvero il Caldiero per l’opportunità. Ora sono pronto a lottare per questa maglia”.