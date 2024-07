Ufficiale Caldiero Terme, in prestito dall'Hellas arriva Cazzadori: "Felice per l'opportunità"

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il neo promosso Caldiero Terme "è lieto di comunicare di essersi assicurato in prestito dalla società Hellas Verona FC le prestazioni sportive dell’attaccante Denis Cazzadori. Il classe 2004 ha sottoscritto con il club termale un contratto annuale sino al termine della stagione 2024-2025. Denis Cazzadori è un prodotto del vivaio dell’Hellas Verona. Nell’ultima annata ha già assaggiato il campionato di Lega Pro con 19 presenze complessive tra agosto e dicembre 2023. A Denis l’augurio di uno splendido percorso con i colori gialloverdi".

Queste, ai canali ufficiali del club, le parole dell'attaccante dopo la firma: "Sono molto felice per questa opportunità. Ho già conosciuto la categoria e sicuramente non sarà un campionato facile. Voglio aiutare la squadra su tutti i campi. Sono un attaccante a cui piace aggredire gli spazi, sfruttare la velocità per far male alle difese avversarie. Sono pronto per questa nuova avventura”.