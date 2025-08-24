Boniface saltato? Parla il direttore tecnico del Leverkusen: "Questione chiusa, non andrà al Milan"

Simon Rolfes, direttore tecnico del Bayer Leverkusen, interpellato dalla Bild, ha chiuso la porta alla possibilità che il Milan possa prendere, Victor Boniface: "Quando tornerà, la questione Milan sarà chiusa. Non è un gran segreto. Non credo che ci saranno nuove negoziazioni tra noi e i rossoneri, nonostante quello che si sta dicendo negli ultimi giorni. La questione Boniface al Milan è chiusa".

Da via Aldo Rossi dovrebbe arrivare la comunicazione finale nelle prossime ore, ma la sensazione è che quello che pareva fino a non molte ore fa come un affare ormai chiuso da parte del Milan si concluda invece con un nulla di fatto. Ad avvalorare ulteriormente questa ipotesi, secondo quanto raccolto da TUTTOmercatoWEB.com, sta il ritorno nella giornata di oggi dello stesso Boniface in Germania, a Colonia.

Le sorprese sono sempre dietro l'angolo, ma il prolungamento di test sul giocatore e poi la non permanenza a Milano del protagonista della vicenda inducono a pensare che il suo futuro non sia a tinte rossonere (perlomeno quelle del Milan). Alla base di questa scelta, alla quale manca sostanzialmente solo l'ufficialità, non figura una questione legata ad un infortunio da recuperare ma un problema posturale insorto per via dei numerosi infortuni che hanno tormentato Boniface negli ultimi anni.