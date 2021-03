Casertana, tripletta di Cuppone e passa la paura. I Falchetti sono tornati a volare

Nel calcio ci sta di avere un momento di flessione nel rendimento. Così come che un eccesso di elogi faccia perdere contatto con la realtà. Sta di fatto che dopo le sconfitte consecutive contro Avellino e Turris in molti davano per finita la rincorsa alle prime posizioni del Girone C di Serie C della Casertana.

Capita, però, che in un pomeriggio d’inizio marzo, fra gli spalti deserti del ‘Pinto’ che gli uomini di Federico Guidi riaccendano la luce e tornino a stupire. Contro la Virtus Francavilla finisce 4-0, con un Luigi Cuppone straordinario artefice di una tripletta e col sigillo a fine primo tempo di Gianluca Turchetta.

Una prova di forza decisiva per il prosieguo della stagione. I due derby persi sono oramai un ricordo. I Falchetti sono tornati a volare.