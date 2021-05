Catania, due ipotesi per il futuro ma nessuna certezza. Accordo vicino con l'Agenzia delle Entrate

vedi letture

A circa quaranta giorni dalla deadline per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C a Catania non vi sono ancora certezze sul futuro. A fare il punto della situazione è il quotidiano La Sicilia che parla del prossimo fine settimana come quello utile per un vertice con il gruppo maltese che ha manifestato interesse nei confronti dell'acquisizione del club. Ancora nessuna risposta, invece, dall'imprenditore catanese che si era avvicinato nei giorni scorsi. Non ci sono certezze circa le sue intenzioni: vuole entrare come socio nella Sigi o come semplice finanziatore?

Intanto si attende la fumata bianca per l'accordo con l'Agenzia delle Entrare per la riduzione del debito. Qui il quotidiano parla di "accordo praticamente raggiunto, sulla base della riduzione a 8,2 milioni di euro da spalmare in dieci anni".