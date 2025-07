Ufficiale Catania, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Rocco Costantino

Serie C

Oggi alle 16:07 Serie C

Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rocco Costantino.

All’attaccante, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 21 presenze e 2 reti, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali.

LEGGI ANCHE:

Catania, arriva Rolfini per rinforzare l'attacco: ha firmato un biennale - Clicca qui!

Catania, è addio con Guglielmotti dopo un anno. Risoluzione consensuale del contratto - Clicca qui!

Catania, arriva in prestito annuale il difensore classe 2004 Simone Pieraccini - Clicca qui!

Catania, nuova freccia sulla sinistra: dal Cesena ecco Daniele Donnarumma - Clicca qui!

La nuova avventura di Sturaro: guiderà una squadra del vivaio del Catania - Clicca qui!

Catania, colpo d'esperienza per l'attacco: arriva Francesco Forte dell'Ascoli - Clicca qui!