Catania, nessuna notizia dal gruppo maltese. La Sigi garantisce l'iscrizione alla prossima Serie C

Con Joe Tacopina divenuto oramai un lontano ricordo il Catania continua la ricerca di una nuova proprietà. Stando, però, al quotidiano La Sicilia il gruppo maltese emerso nei giorni scorsi come interessato all'acquisto delle quote del club non si è più fatto sentire e con la deadline per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C che si avvicina la tensione nella città etnea inizia a salire.

Sempre secondo il quotidiano, però, la Sigi, società attualmente proprietaria dell'Elefantino, ha già garantito l'iscrizione nononstante il futuro sia tutt'altro che chiaro.

Intanto, sul fronte tecnico, dopo aver incassato l'ok ad una permanenza al 'Massimino' del tecnico Francesco Baldini è emersa la voce di una possibile promozione di Giovanni Marchese, attuale allenatore della Primavera.