Catanzaro, doppio colpo in arrivo: in entrata ci sono Tentardino e Legittimo

Mentre in città si celebra il 50° anniversario della prima promozione in Serie A la dirigenza del Catanzaro è operativa sul mercato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport sono in arrivo due giocatori per la formazione di Antonio Calabro. Il primo è l’ex Teramo Alberto Tentardini, mentre il secondo è Matteo Legittimo in uscita dal Cosenza con il quale le parti sono oramai ai dettagli.