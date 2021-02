Cavese, altre 14 persone positive al Covid-19. Si va verso il rinvio delle prossime due gare

"La Cavese 1919 comunica che, nel corso degli accertamenti sanitari previsti dal Protocollo della FIGC effettuati questa mattina, sono risultate le positività di 9 calciatori, 2 componenti dello staff tecnico e 3 dirigenti. I tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario. Il club ha informato immediatamente le autorità sanitarie e sportive". Con questa nota ufficiale il club campano ha aggiornato la situazione relativa alle positività al Covid-19 in squadra, che già contro il Monopoli nell'ultimo turno ha dovuto fare i conti con cinque assenze per positività. Per questo l'ASL avrebbe disposto in queste ore la quarantena obbligatoria per tutto il gruppo squadra, compresi coloro che al momento risultano negativi, ma sono stati a contatto con persone trovate positive. Il club a questo punto chiederà il rinvio a data da destinarsi delle sfide contro Potenza e Ternana.