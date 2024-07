Ufficiale Cavese, rinforzo a centrocampo: preso il classe '94 Giuseppe Fornito

La Cavese 1919 rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Fornito.

Nato a Trebisacce il 6 settembre 1994, è un giocatore capace di ricoprire più ruoli in mediana.

Si forma nel settore giovanile del Napoli prima di iniziare una lunga carriera in Serie C dove vanta all’attivo oltre 150 presenze con le maglie di Messina, Catania, Trapani, Paganese e Rende.

Si mette in mostra anche in Serie D con Savoia, Giugliano e soprattutto Gelbison dove vince il campionato nella stagione 2021/22.

Nelle ultime due stagioni di nuovo in Serie C Now con Gelbison, Virtus Francavilla e Pro Sesto.