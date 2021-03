Cesena, Bortolussi: "Gli episodi non ci dicono bene, ma siamo quelli degli 11 risultati di fila"

vedi letture

Archiviato il periodo segnato dal Covid-19, il Cesena è ripartito con il massimo dell'entusiasmo nella corsa verso la B, anche se nelle ultime gare non ha trovato la continuità cercata. Di questo, come riferiscono i canali ufficiali del club, ne ha parlato a una tv locale l'attaccante Mattia Bortolussi: “Purtroppo gli episodi non ci stanno dicendo bene e quindi non resta che essere più bravi a portarli dalla nostra parte mettendoci tutta l’attenzione del caso. Adesso dobbiamo essere bravi a uscire da questa situazione come abbiamo fatta all’andata: noi siamo quelli degli undici risultati di fila. La sfida al Perugia? Purtroppo, o per fortuna, non c’è tempo per pensare. Dobbiamo invece giocare liberi di testa per fare una bella prestazione: il risultato sarà una conseguenza. Mi aspetto una gara simile a quella di andata, che dovremo giocare alla perfezione: il Perugia è una squadra solida, costruita per stare ai vertici della classifica ma noi cercheremo di darle filo da torcere”.

Ricordiamo che oggi i romagnoli saranno impegnati nella sfida al Perugia, recupero della 22^ giornata del Girone B di Serie C.