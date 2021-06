Cesena, Viali: "Non dovrà mancare la voglia di alzare il tiro. I tifosi saranno il miglior acquisto"

Il tecnico del Cesena William Viali ha parlato in conferenza stampa della sua permanenza alla guida del club romagnolo con lo sguardo rivolto alla prossima stagione: “Se restare è stata una scelta più di testa o di cuore? Entrambe. Ci tengo a ringraziare la società per la stima, ma anche tutte le altre persone con cui ho lavorato, fino alle persone che in questi giorni mi hanno fermato al bar per chiedermi di rimanere. Sono tutti aspetti che hanno pesato e che mi hanno aiutato a prendere questa decisione. Dopo la sfida contro il Matelica mi sono sentito svuotato, il puzzle è esploso in mano e per una settimana ho faticato a ritrovare i pezzi, ma poi grazie all'affetto della gente attorno ho ritrovato tutto e anche la voglia e l'adrenalina per ripartire.- continua Viali come si legge sul sito del club – Sono orgoglioso di quello che abbiamo creato e questa sarà la base da cui ripartire anche il prossimo anno. Quello che non dovrà mancare è la voglia di alzare il tiro, l'ambizione dovrà esserci sempre nel quotidiano per migliorare. Io stesso sono più completo di un anno e mezzo fa e tra dodici mesi vorrò esserlo ancora di più. Mercato? Per giocare nel Cesena bisogna essere pronti e bravi, poi il ruolo è relativo. Il direttore dovrà essere bravo a trovare giocatori in grado di portare qualità, ma ora è presto perché in questo momento non c'è il mercato: stiamo parlando di niente. L'unica cosa che voglio sottolineare è che, al di là dei budget, l'acquisto più importante della stagione sarà il nostro pubblico, perché nessuno in questa categoria ha un tifo così, punteremo tanto su quello”.