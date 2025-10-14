Virtus Verona, Fabbro: "Quella col Vicenza è una sconfitta che non ci abbatte"
Dopo la sconfitta contro il Vicenza nel derby veneto, l'attaccante della Virtus Verona Michael Fabbro ha analizzato in conferenza stampa: "Dobbiamo essere orgogliosi della nostra prestazione, siamo una squadra che non molla mai. Il gol? Grande giocata di Patané. Negli spogliatoi ci siamo fatti un applauso per come abbiamo giocato oggi contro una grande squadra. È una sconfitta che non ci abbatte, il morale è alto".
SERIE C, 9ª GIORNATA
GIRONE A
Giana Erminio-Novara 0-0
Vicenza-Virtus Verona 2-1
5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)
Pergolettese-Alcione Milano 0-2
11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC)
Cittadella-Triestina 1-0
86' Diaw
AlbinoLeffe-Lecco 0-1
62' Furrer
Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)
Pro Patria-Union Brescia 0-2
47' De Maria, 57' Di Molfetta
Dolomiti Bellunesi-Lumezzane 2-0
23’ Mignanelli, 60’ Clemenza
Trento-Pro Vercelli 1-0
21’ Sangalli
Rinviata a martedì 21 ottobre
Inter U23-Renate
Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Alcione Milano 17, Inter U23 15*, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Trento 11, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9, Novara 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -8
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti
GIRONE B
Arezzo-Gubbio 1-0
4' rig. Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (F), 59' Ferrante (T)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (G)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione, 45’+1 Schirone, 73' Lombardi
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi, 53' Milanese T., 85' rig. Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Rinviata a mercoledì 22 ottobre
Juventus Next Gen-Campobasso
Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Foggia-Crotone 0-3
22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano
Giugliano-Catania 0-3
5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez
Picerno-Casertana 0-2
1’, 28’ Bentivegna
Monopoli-Salernitana 0-1
15' Capomaggio
Casarano-Audace Cerignola 3-0
67' e 77' Chirico, 90+4' Zanaboni
Cavese-Trapani 0-1
77' Fischnaller
Cosenza-Atalanta U23 1-2
23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)
Potenza-Latina 0-0
Siracusa-Sorrento 0-1
68' D'Ursi
Benevento-Team Altamura 4-0
22' Salvemini, 47' Lamesta, 50' Manconi, 87' Mignani
Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
