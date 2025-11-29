Cosenza, occhi sugli svincolati del Rimini: Longobardi priorità per la difesa, idea Ferrarini

In casa Cosenza è tempo di valutazioni profonde dopo gli svincoli d’ufficio dei tesserati del Rimini, un’occasione di mercato che il club vuole sfruttare per ampliare le opzioni a disposizione di Antonio Buscè. L’obiettivo primario resta il rafforzamento delle corsie difensive, reparto in cui servono alternative immediate e affidabili.

La pista più calda porta a Gianluca Longobardi, individuato come profilo ideale per il ruolo di terzino destro. I contatti sono già stati avviati e il weekend potrebbe risultare decisivo per chiudere l’operazione, segnale della forte volontà del club di arrivare al giocatore. Parallelamente il Cosenza sta seguendo con attenzione anche Gabriele Ferrarini, altro svincolato del Rimini: un laterale d’esperienza, capace di garantire qualità e profondità alla rosa.

Al momento le due soluzioni sono le più concrete, con Longobardi in cima alla lista e Ferrarini pronto a scalare posizioni nei prossimi giorni, come riportato da TuttoC. Nel frattempo, nel Girone C sono arrivati sondaggi anche per Tomas Lepri e Lorenzo D’Agostini, protagonisti di un ottimo avvio di stagione con i biancorossi. Il Cosenza osserva, valuta e prepara la mossa giusta per rinforzarsi subito sulle fasce.