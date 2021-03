Crisi Samb, la nota del Comune: "Documentazione interlocutoria da parte del club"

A seguito dell'incontro fra l'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto e Domenico Serafino, presidente della Sambenedettese, in merito alla difficile situazione finanziaria del club, è arrivata una nota del Municipio marchigiano. "All’incontro avvenuto presso la sede della Sambenedettese calcio - si legge -, il presidente Domenico Serafino è intervenuto telefonicamente. Ai tecnici presenti per conto del sindaco Pasqualino Piunti, Serafino ha ribadito che sta procedendo a reperire le fonti di finanziamento per il pagamento degli arretrati. A dimostrazione del suo impegno economico personale, i suoi delegati presenti all’incontro hanno esibito documentazione interlocutoria di un operatore finanziario che prevede, in breve tempo, un esito positivo della pratica. Parallelamente all’impegno per una soluzione personale, il presidente Serafino ha ribadito la sua disponibilità al confronto con il socio coreano e, a tal fine, il sindaco Piunti si impegnerà affinché le parti possano tornare al dialogo".