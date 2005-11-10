Crotone, Veltri continuerà in rossoblù: esercitato il diritto di riscatto dal Picerno
Arrivato a gennaio dal Picerno il difensore classe 2004 Angelo Veltri ha convinto il Crotone in questi mesi, in cui ha collezionato 7 presenze, tanto da essere stato acquistato a titolo definitivo. Lo comunica il Picerno con una nota sui propri canali ufficiali:
"L’AZ Picerno comunica che il Angelo Veltri si trasferisce a titolo definitivo al FC Crotone. La società rossoblù prende atto dell’esercizio del diritto di riscatto da parte del club calabrese, che acquisisce così a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore.
Ad Angelo va il ringraziamento per la professionalità dimostrata durante il percorso condiviso con la maglia dell’AZ Picerno e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera".