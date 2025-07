Ufficiale Picerno, acquistato a titolo definitivo dal Benevento il difensore Angelo Veltri

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Angelo Veltri, classe 2004, che ha firmato un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2028.

Nonostante la giovane età, Veltri può già vantare una buona esperienza in Serie C, maturata con le maglie di Benevento e Recanatese, dove ha mostrato personalità e solidità in contesti altamente competitivi. Difensore moderno, ambito da diversi club di Serie C e anche da alcune società di Serie B, ha scelto Picerno per il valore tecnico e umano del progetto rossoblù.

La sua decisione conferma la crescente credibilità del percorso dell’AZ Picerno, che negli ultimi cinque anni ha saputo valorizzare tanti giovani, concedendo loro reali opportunità e costruendo un modello virtuoso fatto di crescita e plusvalenze.

Le dichiarazioni del Direttore Generale Vincenzo Greco:

“Siamo felici che Angelo abbia scelto noi, nonostante le tante proposte ricevute. È la conferma di quanto il lavoro svolto negli ultimi anni venga riconosciuto a livello nazionale. Veltri è un difensore strutturato, intelligente e con grande margine: siamo certi che potrà ritagliarsi uno spazio importante nel nostro percorso.”

Il commento di Roberto Franzese, responsabile dell’area tecnica:

“Veltri è un innesto di qualità, giovane ma già formato. Ha affrontato la Serie C con Benevento e Recanatese mostrando maturità e solidità. Il suo arrivo rappresenta un altro tassello importante nel nostro lavoro di costruzione di una squadra ambiziosa e sostenibile.”