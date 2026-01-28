Ufficiale Crotone, ecco Veltri dal Picerno. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Crotone si dice "lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Az Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Angelo Veltri.

Classe 2004, il neo difensore pitagorico compirà 22 anni il prossimo 17 aprile. Nato a Vallo della Lucania, Veltri è cresciuto nel settore giovanile del Benevento, giocando in prestito in C con la Recanetese prima di far rientro, lo scorso anno ai sanniti. Nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia del Picerno con 13 presenze e anche una rete a referto.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Angelo!".

Questa, invece la nota del Picerno: "L’AZ Picerno comunica di aver ceduto il calciatore Angelo Veltri al Crotone con la formula del prestito a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Il club ringrazia Angelo per il percorso condiviso in rossoblù e gli augura un’esperienza proficua e ricca di soddisfazioni nella nuova tappa della sua carriera".