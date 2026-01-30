Esclusiva TMW Avellino molto attivo sul mercato: saluta Milani, tentativo per Vlahovic

Avellino particolarmente attivo sul mercato. Nelle ultime ore il direttore sportivo Mario Aiello proverà a rinforzare la squadra collocando altrove quei calciatori che non rientrano nei piani tecnici. Trova conferma quanto la nostra redazione vi ha raccontato in queste ore: tutto fatto per uno scambio col Pescara, con il terzino Milani in biancazzurro e l'attaccante Sgarbi in Irpinia con la formula del prestito. La novità di giornata, però, è il tentativo per il centravanti Vlahovic dello Spezia.

La dirigenza sta provando ad assicurarsene le prestazioni, anche in questo caso in prestito fino a giugno. Ricordiamo che il calciatore, reduce da un'ottima stagione in serie C ma poco impiegato dai liguri nel girone d'andata, è di proprietà dell'Atalanta e bisognerà anzitutto avere il placet della società nerazzurra.