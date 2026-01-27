Ufficiale
Casarano, Vincenzo Millico passa in prestito fino a giugno al Team Altamura
TUTTO mercato WEB
Cessione ufficiale da parte del Casarano. Ecco la nota appena diffusa dal club pugliese:
"La società Casarano calcio comunica di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2026 alla società Team Altamura il calciatore Vincenzo Millico".
