Sampdoria, Mattia Viti torna in blucerchiato. Questa volta però a titolo definitivo
Mattia Viti torna alla Sampdoria. Questa volta, però, a titolo definitivo. Ecco la nota in merito del Nizza:
"Dopo diversi prestiti in Italia, Mattia Viti ha completato il suo trasferimento a titolo definitivo alla Sampdoria, che ha chiuso la scorsa stagione al 13° posto in Serie B.
Acquistato dal club l'estate del 2022 dall'Empoli, il difensore centrale italiano di 24 anni ha collezionato 12 presenze ufficiali con la maglia rossonera, segnando un gol. La sua ultima partita con i "Les Aiglons" è stata la trasferta contro il Lorient, nella 28ª giornata della Ligue 1 2022-23.
Da allora, Mattia Viti ha vissuto diversi prestiti in Italia: al Sassuolo nel 2023-24, all'Empoli nel 2024-25, alla Fiorentina per la prima metà della stagione 2025-26, prima di concludere la scorsa stagione alla Sampdoria, dove ora si trasferisce a titolo definitivo".