Di Donato o Siviglia per la panchina del Carpi? Il presidente: "La decisione entro mercoledì"

Daniele Di Donato o Sebastiano Siviglia: il Carpi non ha ancora messo nero su bianco il nome del proprio allenatore. "Decideremo entro mercoledì" ha spiegato il presidente Matteo Mantovani ai colleghi de Il Resto del Carlino, ma la scadenza è tutt’altro che certa. "Di Donato è uno dei profili valutati - ha aggiunto il numero uno biancorosso - ma abbiamo deciso che un ruolo così delicato deve avere la più ampia condivisione e un gradimento totale fra noi soci. In questi 10 giorni è stato fatto un lavoro su altri aspetti societari su cui ritenevamo di non essere ancora a posto". Lo riporta TuttoC.com