Ufficiale Dopo Fiordilino, anche il rinforzo in attacco. La Triestina si assicura il prestito di Udoh

Non solo Luca Fiordilino. È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Triestina si dice "lieta di comunicare l’ingaggio dell’attaccante italo-nigeriano King Udoh.

Udoh, classe ’97, arriva a Trieste dal FC Trapani 1905 con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, con obbligo di riscatto da parte del club alabardato.

La punta nativa di Reggio Emilia ha effettuato proprio con la Reggiana il percorso giovanile, completandolo poi alla Juventus prima dell’esordio in terza serie con il Pontedera, dove ha collezionato 20 presenze e un gol nella stagione 2016/17. Dopo l’annata successiva vissuta tra Fermana e Fano sempre in Lega Pro, nel campionato 2018/19 è sceso in D con il Viareggio, andando a segno 8 volte e servendo 5 assist in 29 gare. Tornato in Lega Pro nel 2019/20 con la maglia della Pianese, ha siglato 5 reti e servito un assist in 25 partite prima di trasferirsi all’Olbia per due stagioni, sempre in Serie C, con 19 reti e 7 assist in 73 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia di Categoria.

Nel torneo 2022/23 ha vestito la casacca del Cesena con 4 reti in 22 presenze, mentre lo scorso anno è andato a segno 11 volte con 3 assist nel Gubbio, sempre in Lega Pro, scendo in campo in 35 occasioni tra regular season e playoff.

Nella prima parte dell’attuale stagione, ha infine militato nel Trapani, totalizzando due reti e un assist in dodici presenze.

Benvenuto a Trieste, King".