Ufficiale Triestina, il centrocampista arriva dalla A: Fiordino lascia il Venezia e firma un triennale

Lo avevamo anticipato, e ora arriva l'ufficialità. Perché il Venezia comunica "la cessione a titolo definitivo del centrocampista Luca Fiordilino all'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918.

Giunto in laguna nella stagione 2019/20, Fiordilino, 28 anni, ha totalizzato 112 presenze con quattro gol e un assist fra Serie B, Serie A e Coppa Italia con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie nella stagione 2020/21".

Fa eco poi il comunicato della formazione alabardata: "US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Luca Fiordilino.

Fiordilino, classe ’96, arriva a titolo definitivo dal Venezia FC e si è legato alla Triestina con un accordo fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, dopo tutta la trafila in rosanero esordisce nei professionisti con il Cosenza in Serie C, scendendo in campo in 34 occasioni nella stagione 2015/16. L’anno successivo milita ancora in terza serie con la maglia del Lecce, collezionando 30 presenze e un assist.

All’esperienza in Salento segue un biennio al Palermo in Serie B, dove mette insieme 32 presenze e un assist disputando una finale playoff promozione. Nell’estate 2019 si trasferisce al Venezia, in arancioneroverde disputa tre stagioni e mezzo totalizzando 112 presenze, 4 reti e un assist, dando un importante contributo nella conquista della Serie A dei lagunari e collezionando 15 presenze in massima serie nel campionato 2021/22.

La stagione 2022/23 lo vede protagonista in Serie B prima col Venezia, 14 presenze, poi in prestito al Sudtirol, con cui mette insieme 19 gettoni e un assist tra campionato e playoff. Rientrato al Venezia nell’estate 2023, viene girato nella stagione scorsa in prestito alla Feralpisalò in Serie B, venendo impiegato in 34 occasioni.

Benvenuto a Trieste, Luca".