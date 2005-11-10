Ufficiale
Per Dore si chiude definitivamente l'avventura alla Cremonese. È un nuovo volto del Renate
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Dopo l'esperienza della passata stagione in prestito alla Pergolettese, per Salvatore Dore rimangono aperte le porte della Serie C, e sempre in Lombardia: il giocatore è ora a tutti gli effetti un nuovo volto del Renate, che se lo è assicurato a titolo definitivo dalla Cremonese.
Questa la nota delle pantere brianzole:
"Un nuovo talento entra a far parte della famiglia nerazzurra, a titolo definitivo dalla Cremonese.
Salvatore Dore è nerazzurro fino al 2028!
Benvenuto a Renate".
Di seguito, anche il comunicato della Cremonese: "U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società AC Renate i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Dore".
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