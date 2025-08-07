Ufficiale Cremonese, un altro giovane va a farsi le ossa in C: Dore ceduto alla Pergolettese

L’U.S. PERGOLETTESE 1932 comunica di aver acquisito dalla U.S. Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Dore, classe 2004, con la formula del prestito temporaneo.

Centrocampista nato nella provincia di Sassari ha mosso i suoi primi passi calcistici nell’Olbia. Il Il suo primo passaggio è avvenuto nella stagione 2023/24 dove ha militato al Real Casatenovo, in Serie D, dove ha realizzato 6 gol. Acquistato dalla Cremonese, ha disputato 11 partite nel campionato Primavera 2. Nella scorsa stagione ha disputato la prima parte di campionato di serie C con la maglia del Lecco, mettendo a referto 12 presenze. A gennaio 2025 il passaggio al Legnago nel girone B dove ha disputato 13 gare con 1 rete.



Salvatore, benvenuto alla Pergolettese. Tu sei nato in provincia di Sassano, in Sardegna, ma la tua carriera, pur breve ancora carriera, è quasi sempre vissuta qui al nord.

“Sono felicissimo di essere qui e spero di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi della Pergolettese.”

Sei cresciuto nell’Olbia?

“Sì, sono cresciuto nell'Olbia Primavera, poi sono passato in serie D al Casalnuovo in provincia di Napoli. Poi sono arrivato alla Cremonese, dove abbiamo vinto il campionato Primavera 2. Nella scorsa stagione ho fatto sei mesi a Lecco e sei a Legnago.”

Quali sono le tue caratteristiche in campo.

“Sono una mezzala di inserimento: mi ispiro a Pogba come tipo di gioco. Il mio obiettivo per questa stagione sarà quello di riuscire a dimostrare veramente il mio valore.”

Arrivi alla Pergolettese dove l'obiettivo primario della stagione è quello della salvezza.

“Certo, sarà quello di tutti noi. Ci metteremo tutto l'impegno per raggiungerlo al più presto.”