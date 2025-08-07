Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Cremonese, un altro giovane va a farsi le ossa in C: Dore ceduto alla Pergolettese

Cremonese, un altro giovane va a farsi le ossa in C: Dore ceduto alla PergoletteseTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:53Serie A
di Daniel Uccellieri

L’U.S. PERGOLETTESE 1932 comunica di aver acquisito dalla U.S. Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Dore, classe 2004, con la formula del prestito temporaneo.
Centrocampista nato nella provincia di Sassari ha mosso i suoi primi passi calcistici nell’Olbia. Il Il suo primo passaggio è avvenuto nella stagione 2023/24 dove ha militato al Real Casatenovo, in Serie D, dove ha realizzato 6 gol. Acquistato dalla Cremonese, ha disputato 11 partite nel campionato Primavera 2. Nella scorsa stagione ha disputato la prima parte di campionato di serie C con la maglia del Lecco, mettendo a referto 12 presenze. A gennaio 2025 il passaggio al Legnago nel girone B dove ha disputato 13 gare con 1 rete.

Salvatore, benvenuto alla Pergolettese. Tu sei nato in provincia di Sassano, in Sardegna, ma la tua carriera, pur breve ancora carriera, è quasi sempre vissuta qui al nord.
“Sono felicissimo di essere qui e spero di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi della Pergolettese.”

Sei cresciuto nell’Olbia?
“Sì, sono cresciuto nell'Olbia Primavera, poi sono passato in serie D al Casalnuovo in provincia di Napoli. Poi sono arrivato alla Cremonese, dove abbiamo vinto il campionato Primavera 2. Nella scorsa stagione ho fatto sei mesi a Lecco e sei a Legnago.”

Quali sono le tue caratteristiche in campo.
“Sono una mezzala di inserimento: mi ispiro a Pogba come tipo di gioco. Il mio obiettivo per questa stagione sarà quello di riuscire a dimostrare veramente il mio valore.”

Arrivi alla Pergolettese dove l'obiettivo primario della stagione è quello della salvezza.
“Certo, sarà quello di tutti noi. Ci metteremo tutto l'impegno per raggiungerlo al più presto.”

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Cremonese, nuovo prestito in C per Dore. Lo attende la Pergolettese Cremonese, nuovo prestito in C per Dore. Lo attende la Pergolettese
Cremonese, sondaggi dalla Serie C per il giovane Dore: 4 club in lizza per il centrocampista... Cremonese, sondaggi dalla Serie C per il giovane Dore: 4 club in lizza per il centrocampista
Legnago, arriva in prestito dalla Cremonese Salvatore Dore: finora era al Lecco Legnago, arriva in prestito dalla Cremonese Salvatore Dore: finora era al Lecco
Altre notizie Serie A
Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità" TMW RadioBazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Gabriel Paletta torna a Parma. L'ex difensore sarà collaboratore tecnico di mister... UfficialeGabriel Paletta torna a Parma. L'ex difensore sarà collaboratore tecnico di mister Cuesta
Torino, Cairo: "Non sarò presidente a vita. Ngonge sicuramente è un bel giocatore"... Torino, Cairo: "Non sarò presidente a vita. Ngonge sicuramente è un bel giocatore"
Dal Maiorca arriva un sondaggio per Acerbi: la posizione manifestata dall'Inter Dal Maiorca arriva un sondaggio per Acerbi: la posizione manifestata dall'Inter
Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..." TMW RadioPaganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Bordin: "Cagliari, Pisacane deve essere giudicato per le sue capacità e le sue competenze"... Bordin: "Cagliari, Pisacane deve essere giudicato per le sue capacità e le sue competenze"
L'Udinese guarda al futuro. Depositato il contratto del giovane talento bulgaro Popov... UfficialeL'Udinese guarda al futuro. Depositato il contratto del giovane talento bulgaro Popov
Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Men's Club of the Year": nessuna italiana... Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Men's Club of the Year": nessuna italiana
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti Inizia il poker del mercato: rischi e strategie
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
Ora in radio
TMWRadio Calciomercato e Ritiri 14:05TMWRadio Calciomercato e Ritiri live!
TMWRadio Calciomercato e Ritiri
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Guelfi e Ghibellini 18:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Rilancio del Como, Alvaro Morata a un passo dal ritorno in Serie A: le ultime sull'affare
Immagine top news n.1 Torino, ecco Simeone dal Napoli. Terminate le viste mediche del Cholito, ora la firma
Immagine top news n.2 Hojlund può andare via in prestito. Il Manchester United apre al diritto di riscatto
Immagine top news n.3 Juventus-Kolo Muani, Modesto è fiducioso: "Stiamo prendendo le informazioni necessarie"
Immagine top news n.4 Grande occasione o grande rischio? Perché il Bologna valuta Gil per il dopo Ndoye
Immagine top news n.5 Torino, Simeone arrivato in città: iniziate le visite mediche del nuovo attaccante granata
Immagine top news n.6 Napoli, Lukaku: "Io e Conte abbiamo la stessa mentalità. Scudetto? Si parte da zero"
Immagine top news n.7 Sebastiano Esposito anticipo per Leoni? No, solo l'accordo migliore possibile per l'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
Immagine news podcast n.2 Perché una piazza esigente come Roma ha fiducia nella strategia di Gasp e Massara
Immagine news podcast n.3 Il titolare che non ti aspetti della difesa della prossima Juventus... C'è già
Immagine news podcast n.4 E se il rinforzo a centrocampo per il Milan fosse già nella rosa di Allegri?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Immagine news Serie A n.2 Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C tra Salary Cap, Under23 e garanzie: il punto del presidente ADICOSP
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità"
Immagine news Serie A n.2 Gabriel Paletta torna a Parma. L'ex difensore sarà collaboratore tecnico di Cuesta
Immagine news Serie A n.3 Torino, Cairo: "Non sarò presidente a vita. Ngonge sicuramente è un bel giocatore"
Immagine news Serie A n.4 Dal Maiorca arriva un sondaggio per Acerbi: la posizione manifestata dall'Inter
Immagine news Serie A n.5 Paganini: "Milan, vedo ancora avanti Vlahovic su Hojlund. E sul Como dico..."
Immagine news Serie A n.6 Bordin: "Cagliari, Pisacane deve essere giudicato per le sue capacità e le sue competenze"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, colpo a sorpresa: Liam Henderson in città per le visite mediche
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Burrai saluta: risoluzione del contratto. Lo aspetta la Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie B n.3 Padova, fatta per Delli Carri al Monza: accordo fino al 2029 col club brianzolo
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Polito alla ricerca del successore di Biaschi: spunta Flavio Bianchi
Immagine news Serie B n.5 Palermo, serve un vice Augello sulla sinistra. Nel mirino Davide Veroli del Cagliari
Immagine news Serie B n.6 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rinforzo in attacco per la Giana Erminio: dallo Spezia arriva in prestito Lischetti
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, si torna a giocare al 'Moccagatta' di Alessandria. La nota
Immagine news Serie C n.3 Piazza torna alla Dolomiti Bellunesi: "Ripartire da qui, in C, è qualcosa di unico"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, si muove il mercato per Santini: tre club sull'attaccante toscano
Immagine news Serie C n.5 Il Pontedera accoglie Herculano Nabian: arriva in prestito dall'Empoli
Immagine news Serie C n.6 Rimini, caccia al portiere: offerto un biennale allo svincolato Richard Marcone
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Ballon d'Or, tutte le candidate per l'edizione 2025: due le italiane in lizza
Immagine news Calcio femminile n.2 Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Women's Club of the Year"
Immagine news Calcio femminile n.3 Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Women's Team Coach of the Year Trophy'
Immagine news Calcio femminile n.4 Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Women’s Yachine Trophy'
Immagine news Calcio femminile n.5 Pallone d'Oro 2025, le nomination per il 'Women’s Kopa Trophy'
Immagine news Calcio femminile n.6 Alisha Lehmann lascia la Juventus! La svizzera firmerà col Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?