Ufficiale
Monopoli, in prestito dal Modena arriva Olivieri. Lo scorso anno era in C a Campobasso
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Monopoli "comunica di aver raggiunto con il Modena Football Club 2018 un accordo per la cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Olivieri.
Difensore di piede sinistro, classe 2005 (è nato il 27 ottobre a Verona), cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Virtus Verona e Modena, nelle precedenti esperienze in tutte le competizioni della Serie C con Pergolettese, Foggia e Campobasso, Olivieri ha collezionato 52 presenze e 1 assist.
Benvenuto Edoardo!".
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