Elia si sbilancia sul proprio futuro: "Non dipende da me, ma Perugia è Perugia"

L’attaccante Salvatore Elia, di proprietà dell’Atalanta, premiato come Miglior Grifone dal Coordimento Perugia Club ha parlato anche del suo futuro spiegando che gli piacerebbe continuare in Umbria dopo la promozione conquistata: “Non dipende da me, dovranno parlare le società e il mio procuratore. Ma Perugia è Perugia. - continua Elia come riporta Calciogrifo.it - Sono molto orgoglioso che il mio nome rimarrà impresso nella storia di questa squadra perché vuol dire che i miei obiettivi si sono avverati. Caserta mi ha dato molto in questi tre anni e sono moto felice di averlo seguito soprattutto quest’anno. Ora non so neanche io qual è il mio ruolo, nasco esterno ma posso adattarmi”.