esclusiva Bernardo: "Per Collodel attendiamo il Novara. Ma ci sono già 5-6 squadre su di lui"

“Coccolo? La volontà comune è quella di rinnovare il prestito alla Cremonese, soprattutto se dovesse essere confermato mister Pecchia. Ora sta recuperando dall’infortunio che lo ha fermato dopo poche gare in grigiorosso, ma per la prossima stagione sarà pronto”. Così l’agente Simone Bernardo ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del futuro del difensore di proprietà della Juventus continuando poi a fare il punto su altri suoi assistiti che potrebbero movimentare il prossimo mercato: “Tozzo è rientrato alla Ternana dal prestito al Mantova e a metà giugno ci incontreremo con la dirigenza per rinnovare e poi trovare la situazione migliore per la prossima stagione. Potrebbe esserci un altro prestito per permettergli di giocare con continuità”.

Per Collodel del Novara invece qual è la situazione?

“Stiamo aspettando di capire cosa succederà in casa piemontese, la prossima settimana dovrebbe essere quella del passaggio di proprietà. Però il ragazzo è in scadenza e ci sono già 5-6 squadre che lo hanno chieste. Alcune sono fresche di retrocessione in Serie C, mentre altre sono impegnate nei play off”.

Moreo e Fontana resteranno al Mantova?

“Sì, possono restare in biancorosso anche se per il primo ho ricevuto qualche chiamata. Ma vedremo nelle prossime settimane anche in base alle scelte che la società farà sull’allenatore e sui programmi per il futuro”.

Fra i tuoi assistiti infine c’è anche Pinelli del Sassuolo

“Anche lui sta recuperando da un infortunio, ma a breve rientrerà. Per lui si lavorerà a un prestito in Serie C dove poter giocare e crescere”.