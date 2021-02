esclusiva Ds Fermana: "Salvarsi è come vincere lo scudetto: ci mancano 11-12 punti"

Tra le squadre che stanno pescando nel mercato svincolati, c'è la Fermana, che dopo un avvio in chiaroscuro ha iniziato a far la voce grossa: le squadre di bassa classifica del Girone B stanno correndo, ma i marchigiani, ora a quota 30 e con una gara in meno, non sono da meno. Il dodicesimo posto è stato intanto raggiunto, ma per la salvezza manca ancora qualcosa.

Di tutto questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato il Ds Massimo Andreatini.

Una stagione partita non al meglio, ma raddrizzata in corso d'opera: a metà girone di ritorno, che bilancio si può tracciare?

"E' vero, la partenza non è stata delle migliori, ma abbiamo corretto in tempo e in corsa il tiro: quando succedono queste cose, ma alle spalle si ha una grande società, un grande staff e una grande squadra, i risultati arrivano. L'amalgama tra le parti fa sempre bene. E' chiaro però che i recenti risultati non devono farci mollare la presa, non si può arretrare di un centimetro fino a quando non si sarà raggiunta la quota salvezza".

Quota salvezza fissata a quanti punti?

"Credo che intorno a 41 punti si possa star tranquilli, a noi ne mancano ancora 11-12 per essere sereni".

Quindi non si alza l'asticella?

"Non è retorica, ma per noi la salvezza è come vincere lo scudetto. Abbiamo fatto la squadra con un budget normale, inferiore rispetto ad altri club, ma i ragazzi stanno lottando dimostrando di essere attaccati alla causa: andiamo di passo in passo".

Di recente l'innesto di Mosti: perché si è optato per il mercato svincolati?

"Avevamo due problemi di rottura del crociato, De Pascalis e Demirovic hanno chiuso anticipatamente la stagione, quindi dovevamo correre ai ripari per far si che il mister avesse un normale ventaglio di scelte, soprattutto in virtù del fitto calendario che ci attende ora a marzo: eravamo davvero troppo corti, non potevamo correre rischi. Mosti è un ragazzo di assoluta prospettiva, è stato un innesto mirato che sicuramente contribuirà a mettere un mattoncino utile alla salvezza".

Fabris non è quindi più un nome in auge o il mercato svincolati rimane comunque una risorsa per voi?

"Siamo vigili su tutto, non vogliamo rischiare di incorrere in sorprese. E' tutto valido".