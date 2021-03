esclusiva La carica di Bianchi: "10 reti? Voglio aumentare lo score e salvare la Lucchese"

vedi letture

"Dieci reti non sono poche, soprattutto in un campionato di Serie C che è difficile, fisico e improntato molto sugli episodi: a livello personale sono felice, ho raggiunto il primo obiettivo che mi ero posto, ora vorrei aumentare il mio score, in special modo per centrare quanto prima la salvezza con la squadra": esordisce così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante della Lucchese Flavio Junior Bianchi.

Talento di proprietà del Genoa, si è affacciato per la prima volta al professionismo, facendo subito la voce grossa: classe 2000, ha già la malizia di un veterano, e i numeri di tanti suoi esperti colleghi.

Una stagione partita in sordina e poi esplosa, forse complice anche il gioco di mister Lopez.

"Se devo ripercorrere il film della stagione, posso dire che ero partito bene, poi ho avuto un momento di difficoltà che avevo però preventivato potesse succedere, non conoscevo la categoria e un minimo di ambientamento serviva. Poi è vero, grazie a Lopez ho tirato fuori il meglio, ma all'inizio, come detto, ho magari pagato la non esperienza tra i professionisti. Come forse l'ha un po' pagata la squadra: siamo un gruppo giovane, non tutti hanno gli stessi tempi di adattamento".

Dall'esterno la sensazione è che tu abbia addosso il peso della squadra, che quasi non può fare a meno di te: quanto avverti questa forte responsabilità?

"No, non credo di avere il peso della squadra addosso, perché siamo tutti uniti e dediti alla causa. Per me è semmai una sfida, e poter trascinare la Lucchese alla salvezza mi fa solo piacere".

Anno particolare, questo tuo primo tra i pro: ti aspettavi di viverlo così?

"Oltre al tempo di adattamento, c'è stato il Covid, il cambio in panchina... è stato un anno particolare, e per il virus continua a esserlo, perché è subdolo e ti lascia strascichi importanti a livello fisico, respiratorio, muscolare: noi continuiamo a tenere le mascherine anche nello spogliatoio, la vita è ormai limitata perché dobbiamo prestare massima attenzione anche ai contatti con i familiari. Sapevo che questo avrebbe inciso, ma io vengo da un club importante e volevo dimostrarlo, quindi ho cercato di concentrarmi solo sulle miei intenzioni: poi non potevo far previsioni, ma per ora sta andando. Manca il tassello salvezza".

Hai spesso accennato a questo: la salvezza deve arrivare senza playout?

"'L'obiettivo è quello. Abbiamo davanti delle gare che sono finali, da giocare sempre come se fossero l'ultima, lo dobbiamo soprattutto ai tifosi che non ci stanno davvero facendo mancare niente, seppur a distanza".