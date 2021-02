esclusiva Lecco, Malgrati: "Col Como serata magica. Ma è vietato farsi prendere dall'euforia"

"E' stata sicuramente una serata straordinaria, molti di noi siamo proprio lecchesi, è da anni che giochiamo li e abbiamo scritto un'altra bella pagina della storia del club: fuori poi c'erano i tifosi ad aspettarci... una serata magica".

Parola di capitano. Parola di lecchese. Parola di Andrea Malgrati, difensore del Lecco che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha così parlato della serata di domenica, quella che ha portato i blucelesti alla netta vittoria sul Como, 4-0. Proseguendo poi: "Il merito di questa annata va alla società e al direttore sportivo che ha allestito una bella squadra, si sono create molte aspettative per altro importanti e, tra alti e bassi, stiamo disputando un buon torneo. Già dello scorso anno potevamo dirci soddisfatti, abbiamo messo le basi per questo campionato e la strada ora è quella giusta. Se dovessi fare un bilancio, lo traccerei positivo".

Accennavi agli altri e bassi: c'è un po' di rammarico per qualche punto perso o guardi ormai solo avanti?

"E' chiaro che si deve per forza guardare avanti, ma abbiamo la consapevolezza che qualche punto in più avremmo potuto averlo: nel bilancio di una stagione, però, ci sta di lasciar qualcosa per strada, c'è poi una compensazione tra tanti fattori, l'importante è aver capito cosa abbiamo sbagliato. Abbiamo chiari i nostri errori, ora dobbiamo evitare di ripeterli. Alle volte ci siamo fatti trasportare dalla troppa euforia, ma è stata una lezione che ci è servita".

Al momento si parla di terzo posto: è questo quindi l'obiettivo minimo che vi ponete?

"Un terzo posto come quello attuale per noi equivale a vincere il campionato, è giusto si abbiamo aspettative ma si deve stare con i piedi ben piantati per terra: è il primo anno che giochiamo insieme, stiamo affinando tante situazioni, tante dinamiche di gioco, ma siamo consapevoli di chi siamo. Pensiamo di partita in partita, con la massima attenzione".

E allora andiamo al weekend, dove vi attende la Carrarese. Che, a differenza vostra, appare un po' in difficoltà.

"La Carrarese sta vivendo un momento non esaltante a causa dei tanti infortuni, ma sono certo che daranno l'anima sabato, e sarà una battagli da affrontare come tutte le altre: stiamo bene l'avversario, ma ovviamente l'aspetto più importante è a consapevolezza dei nostri mezzi, oltre poi all'esser bravi nel gestire certe situazioni. Arriviamo sicuramente con il morale alto, vogliamo dare continuità ai risultati, ma anche quello che può sembrare facile non lo è: la gara di Como lo insegna, se Pissardo non avesse fatto la gran parata nel primo tempo chissà come sarebbe andata. Quindi massima allerta".