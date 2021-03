esclusiva Vis Pesaro, Di Paola: "Può succedere tutto, ma prima pensiamo alla salvezza"

vedi letture

Sei anni e mezzo tra Primavera, Serie B e C con l'Entella, poi l'inizio di un percorso diverso, che lo ha portato alla Vis Pesaro, dove vuol definitivamente rilanciarsi dopo un infortunio messo alle spalle: questa, in estrema sintesi, la carriera di Manuel Di Paola.

Per altro a segno nelle vittoriosa sfida contro il temibile Cesena: quattro gol in campionato, non pochi per un centrocampista.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è stato il classe '97 a raccontarsi.

Una stagione tra alti e bassi quella della Vis Pesaro: che bilancio si può tracciare, quando il gong del campionato è sempre più vicino?

"Sicuramente finora è stata una stagione di alti e bassi, questo non si può negare, ma nell'ultimo mese e mezzo c'è stato un cambiamento: abbiamo analizzato i problemi che avevamo riscontrato, e questo credo si sia visto in campo, al di là poi dei risultati. Abbiamo più organizzazione, concediamo poco, curiamo molto i dettagli: la strada presa è quella giusta".

E dove deve portare questa strada?

"Intanto alla salvezza. Poi a fine anno spero di poter dire altro: il nostro girone non ha partite scritte, è molto imprevedibile ed entusiasmante, e niente è deciso. Credo che sia la lotta alla B che all'evitare la D si decideranno a ultimo. Anche in basso basta poco per risalire. Anche per questo dico che tutto può succedere, ma ripeto, la cosa primaria è la permanenza in categoria".

A livello personale, la tua è stata una stagione in crescendo.

"In questo momento, però, gli obiettivi personali li accantono. Non solo, gli stessi vengono dalla squadra, quindi l'unica cosa che conta adesso è stare compatti per l'obiettivo comune".

Lunghi anni all'Entella, poi da gennaio 2019 hai spesso cambiato: come hai vissuto questa fase?

"A Chiavari sono stati anni bellissimi, ma i cicli finiscono sempre, quindi due anni fa scelsi di sposare il progetto del Monza da poco targato Berlusconi e Galliani: mesi intensi, con chi con la Serie C non c'entrava davvero niente, era proprio un altro calcio. Poi sono passato alla Virtus Verona, per tentare di fare una stagione da protagonista, ma l'infortunio al ginocchio ha compromesso l'anno, e mi sono trovato poi svincolato: la chiamata della Vis Pesaro, a fine novembre, è stata praticamente miracolosa. Voglio dare quanto più possibile il mio contributo".

Per il calcio è un momento sicuramente particolare: cosa vuol dire fare il calciatore durante la pandemia?

"Si, il torneo è anomalo, si presta tutti la massima attenzione ma è difficile fare progetti o programmi di qualunque tipo: il Covid-19 può stravolgere tutto nell'arco di un tampone. Poi giocare senza pubblico è una sensazione di stranezza assoluta, di non normalità, ma siamo comunque felici di poter continuare con la nostra passione e lavorare facendo quello che ci piace".

Parli di progetti e programmi: quali sono quelli di Di Paola?

"Intanto voglio portare a termine nel migliore dei modi la stagione, centrando appunto la salvezza, poi si vedrà. E' inutile adesso guardare troppo oltre".