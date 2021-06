esclusiva Viterbese, Tounkara: “In passato tante promesse. Sono pronto al salto di qualità”

Mamadou Tounkara pronto al salto di qualità. Fresco di cambio di agente (ha affidato i suoi interessi a Roberto De Fanti), l’attaccante scuola Lazio è un nome caldo per il prossimo mercato. “Il mio agente sta lavorando, vorrei fare il salto di qualità. A Viterbo sto bene, ma ognuno di noi ha delle ambizioni”, dice Tounkara a Tuttomercatoweb. Cresciuto, maturato e pronto per nuovi palcoscenici. “Ho una bambina di due anni, sono stato in più posti all’estero e non sarebbe un problema andare nuovamente fuori dall’Italia. Non mi dispiacerebbe anche una Serie B, sono maturato. Prima magari non avevo capito il contesto. Oggi sarei più pronto, so cosa voglio e ciò che posso dare”.

E a proposito del nuovo agente: “Devo fidarmi di una persona e basta. In tanti mi hanno promesso troppe cose. Ho cambiato procuratore perché voglio una persona che mi segua in tutti gli aspetti”.