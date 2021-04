Falletti e il futuro alla Ternana: "Qui sto bene e spero di restarci a lungo. Società ambiziosa"

vedi letture

Il ritorno di Cesar Falletti alla Ternana è coinciso con il ritorno delle Fere in Serie B. Il trequartista uruguaiano, ospite delle colonne de Il Messaggero, ha parlato del suo futuro in Umbria: "Qui sto bene e spero di restarci a lungo. Certo, nel calcio non sai mai cosa può succedere. Ma io voglio andare avanti in un ambiente che conosco bene e dove c'è una società molto seria e ambiziosa".