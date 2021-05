Fano, Tacchinardi: "L'Imolese non ha dimostrato di meritare la salvezza"

C'è delusione nelle parole di Alessio Tacchinardi, tecnico dell'Alma Juventus Fano, dopo la retrocessione in Serie D arrivata il doppio pareggio nel playout contro l'Imolese: "Non abbiamo perso nelle due partite, siamo retrocessi per la classifica e l'Imolese ha dimostrato di non meritare la Lega Pro. Oggi ci è stato negato un rigore clamoroso, abbiamo creato tanto, sbagliato molto. Creiamo sempre tanto ma non riusciamo a fare gol. Il campo ha parlato, ognuno farà le sue valutazioni, ma la mia squadra non ha perso e oggi meritava nettamente la vittoria. Sono molto deluso perché potevamo segnare almeno tre o quattro gol e invece siamo qui a commentare un verdetto negativo dopo due pareggi. Io ci ho messo il cuore, mi sono ammazzato per questa squadra, questi tifosi e questa piazza e mi dispiace tantissimo che sia finita così. Restare l'anno prossimo? Adesso prenderò un periodo di riflessione, è giusto che tutti facciano le proprie valutazioni". Lo riporta Tuttoc.com.