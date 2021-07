Fiorenzuola, nota del club: "Confermato invio moduli per l'iscrizione al campionato di Lega Pro"

In merito alle notizie apparse nelle ultime ore sugli organi di informazione di una possibile mancata iscrizione al Campionato di Serie C 2021/2022, la società US Fiorenzuola 1922 smentisce categoricamente questa notizia priva di fondamento, al pari di una presunta divergenza di opinioni tra i soci, che in dodici anni di convivenza sono sempre stati concordi sulle scelte da operare.

La società US Fiorenzuola 1922 conferma l’invio dei moduli per l'iscrizione al campionato di serie C entro i termini previsti.