focus La Top 11 del Gir. C di Serie C: Defendi, gol che vale mezza serie B, tripletta di Marotta

Serie C

Oggi alle 07:10 Serie C

E’ andata in archivio la 30^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Casertana-Bisceglie 0-1

Catania-Teramo 0-1

Catanzaro-Francavilla 1-0

Foggia-Cavese 1-0

Juve Stabia-Turris 4-1

Monopoli-Avellino 1-1

Paganese-Palermo 0-1

Potenza-Vibonese 2-2

Ternana-Bari 2-1

Ha Riposato Viterbese

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Iannarilli (Ternana): il gol lampo del Bari aveva comportato un contraccolpo psicologico non indifferente, ci ha pensato lui al 5’ ad evitare lo 0-2 con un doppio miracolo. Dietro la rimonta ci sono anche i suoi guantoni.

Defendi (Ternana): quando a 10 secondi dalla fine, nella partita che vale mezza promozione in B, hai la forza e il coraggio di calciare a volo su un cross dalla sinistra vuol dire che sei mentalmente al top. Una conclusione di rara potenza e precisione che apre le porte del paradiso alle fere, ormai destinate a viaggiare in solitaria verso la cadetteria. E lui è l’emblema di questa splendida squadra.

Palazzi (Palermo): bel duello aereo con Diop, vinto dal difensore rosanero che, per distacco, è stato uno dei migliori in campo.Sempre al posto giusto al momento giusto, un muro insuperabile per gli attaccanti campani.

Altobello (Bisceglie): grande partita per l’ex centrale della Salernitana, sempre decisivo su Cuppone e Turchetta. La lettura delle varie situazioni e l’anticipo sulla trequarti due delle caratteristiche principali di un giocatore sempre più determinante.

Zambataro (Monopoli): l’Avellino vive un gran momento di forma e la sconfitta si stava materializzando fino al 92’, quando ha sfruttato l’unico errore della retroguardia biancoverde. Splendido il colpo di testa, con il pallone indirizzato all’angoli che ha assunto una traiettoria imparabile per Pane. L’esultanza sfrenata conferma la voglia del gruppo di raggiungere gli obiettivi stagionali.

Garofalo (Foggia): ha la personalità del veterano, dei tanti giovani arrivati o riconfermati in estate è quello che si sta ritagliando più spazio. Ricopre un ruolo delicato, fino a questo momento non ha sbagliato quasi nulla.

Scaccabarozzi (Juve Stabia): calciatore di grande qualità che, in passato, sembrava destinato a palcoscenici diversi. Chissà che non possa riprendersi la B con questa maglia. Con prestazioni del genere sicuramente darà un grande contributo per la qualificazione playoff.

Laaribi (Vibonese): una spina nel fianco per tutti i calciatori avversari, non a caso spesso costretti a fermarlo con le cattive. Ci mette sempre tanta qualità e imprevedibilità.

Floriano (Palermo): sfrutta alla perfezione un assist di Almici e deposita il pallone in rete da distanza ravvicinata regalando tre punti determinanti ai siciliani.

Baclet (Potenza): segna il quinto gol in campionato trasformando alla perfezione un calcio di rigore poco dopo la mezz’ora del primo tempo. Dai suoi piedi passa la salvezza del Potenza.

Marotta (Juve Stabia): porta a casa il pallone grazie ad una tripletta importantissima che rilancia le quotazioni delle vespe in ottica playoff. Un rigore e due deviazioni sottomisura gli consentono di conquistare la palma di migliore in campo. Del resto non c’erano dubbi fosse uno dei colpi più importanti del mercato di gennaio, una garanzia assoluta per questa categoria.