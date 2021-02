FOCUS TMW - La Top 11 del Girone C di Serie C: il gol di Silvestri fa il giro del mondo, muro Kucich a Cava

focus La Top 11 del Girone C di Serie C: il gol di Silvestri fa il giro del mondo, muro Kucich a Cava

E’ andata in archivio la 23^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Palermo 1-0

Bari-Viterbese 0-1

Catanzaro-Vibonese 1-0

Cavese-Paganese 1-0

Francavilla-Juve Stabia 0-1

Potenza-Foggia 0-1

Teramo-Monopoli 1-1

Turris-Bisceglie 2-2

Ternana-Casertana 5-1

Ha riposato: Catania

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-3-1-3:

Kucich (Cavese): Zanini, Mendicino e Raffini hanno ancora le mani tra i capelli per le parate strepitose che, soprattutto nel secondo tempo, hanno consentito ai biancoblu di aggiudicarsi il derby con la Paganese. Decisivo.

Silvestri (Avellino): il video del suo gol ha fatto il giro del mondo, così come il suo sguardo completamente stupito quando ha visto il pallone insaccarsi alle spalle di Pelagotti. Aveva spazzato via da centrocampo per anticipare un avversario, si è ritrovato travolto dai compagni per festeggiare la rete della vittoria. Da siciliano una sensazione particolare castigare il Palermo. A prescindere dall’episodio rocambolesco sta disputando comunque un’ottima stagione.

Altobelli (Bisceglie): sblocca il risultato nello scontro salvezza con la Turris, poi esce nella ripresa e, non a caso, la retroguardia inizia a soffrire. Nel finale, con l’assalto dei corallini, la sua esperienza avrebbe fatto la differenza.

Del Prete (Foggia): batte Marcone dopo otto minuti del primo tempo approfittando di un preciso cross dalla destra, ma anche della morbida marcatura della retroguardia del Potenza.

Risolo (Catanzaro): le sue conclusioni dalla distanza rappresentano sempre un fattore, anche stavolta manda in tilt il portiere avversario e consente a Carlini di sbloccarla. Altra prova di livello assoluto per il centrocampista giallorosso.

Berardocco (Juve Stabia): calciatore che abbina qualità e quantità, sempre al posto giusto al momento giusto. Una garanzia per il tecnico Padalino.

Guiebre (Monopoli): gran diagonale da media distanza e pallone in fondo al sacco per il vantaggio a sorpresa. Alla fine sarà 1-1, ma un punto in casa del Teramo è sempre un ottimo risultato.

Partipilio (Ternana): c'erano grosse aspettative in virtù del ko del Bari, le fere non hanno steccato e hanno iniziato la fuga verso la B battendo la Casertana. Torna al gol, lo fa con una splendida doppietta che gli vale la palma di migliore in campo.

Murilo (Viterbese): pone fine all’avventura di Auteri in Puglia con un colpo di testa a 5 minuti dalla fine che gela il Bari e tutti quei tifosi che, a distanza, avevano provato a caricare un gruppo in crisi da tempo. Inserimento perfetto e gol che resterà nella storia del club.

Giannone (Turris): una luce nel buio, quel guizzo che restituisce speranza quando tutti sembravano rassegnati ad una sconfitta dal sapore di crisi. Una bella risposta a chi diceva di non vedere più il calciatore meraviglioso che, ad inizio stagione, seppe stupire. E che ha saputo prendere per mano la Turris in un momento delicatissimo.

Orlando (Juve Stabia): un calcio alla crisi e alle polemiche a tre minuti dalla fine, la zampata vincente che fa risalire le quotazioni delle vespe. Segna di testa, non propriamente la specialità della casa, ma è un riconoscimento meritato per un ragazzo che sta disputando davvero un bel campionato bissando la positiva esperienza di San Benedetto.