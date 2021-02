FOCUS TMW - La Top 11 del Girone C di Serie C: ora chiamatelo Silvestri il cattivo. Cianci che impatto!

focus La Top 11 del Girone C di Serie C: ora chiamatelo Silvestri il cattivo. Cianci che impatto!

E’ andata in archivio la 26^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Casertana-Avellino 0-2

Catania-Bari 1-1

Foggia-Ternana 0-2

Juve Stabia-Teramo 1-1

Monopoli-Cavese 1-0

Paganese-Turris 2-0

Palermo-Catanzaro 1-2

Potenza-Francavilla 0-0

Viterbese-Vibonese 0-0

Ha riposato: Bisceglie

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-2-3-1:

Costa (Francavilla): neutralizza con un grande intervento il rigore calciato da Mazzeo, un intervento strepitoso che consente alla sua squadra di respingere l’assalto del Potenza. Quanto basta per indicarlo come portiere top della settimana.

Silvestri (Avellino): ormai il suo gol (quarto in campionato) sta diventando una consuetudine, tanta roba per chi fa il difensore ma ha la precisione di un centravanti. Non diventerà celebre come quella segnata da centrocampo contro il Palermo, ma la rete di Caserta vale tre punti preziosissimi. Ottimo anche l'assist (undicesimo stagionale) di Tito.

Ciofani (Bari): che sia terzino in una difesa a quattro o esterno nel 3-5-2 poco importa, il suo standard resta sempre elevatissimo. Sulla fascia macina chilometri e in un paio di circostanze prova anche la conclusione senza inquadrare lo specchio della porta. In costante crescita.

Gigli (Potenza): l’uomo di fiducia di Capuano si sta confermando ad ottimi livelli anche sotto la gestione Gallo. Gli viene chiesto di far girare di più il pallone e di far partire l’azione dal basso, ci riesce spesso mostrando personalità e freddezza. Preciso nel gioco aereo.

Ridolfi (Vibonese): tra i difensori migliori di giornata, una gara di livello e da 7 in pagella contro i rapidi e fisici attaccanti della Viterbese.

Squillace (Paganese): ottima prova per l’esterno azzurrostellato, una spina nel fianco della retroguardia avversaria sempre bravo a creare superiorità numerica. Suo l’assist per la rete di Diop.

Verna (Catanzaro): movimento a tagliare alle spalle della difesa del Palermo e tiro preciso all’angolino per il vantaggio. Prova autorevole e di grande spessore per il centrocampista giallorosso.

Partipilio (Ternana): splendido il cross di Falletti, bellissimo il suo terzo tempo stile basket per prendere in contropiede i centrali del Foggia e siglare il gol della sicurezza. Già tecnicamente è di un’altra categoria, se ora inizia a segnare anche di testa…

De Paoli (Monopoli): il classico gol dell’ex, festeggiato togliendosi la maglia e sommerso dall’abbraccio dei compagni. A cinque minuti dalla fine indovina la traiettoria giusta, anche grazie ad una fortuita deviazione che mette fuori causa il portiere.

Costa Ferreira (Teramo): destro preciso a trafiggere Russo dopo una corta respinta della difesa campana, già in precedenza aveva scaldato i guantoni al portiere mostrando di avere sempre il piede caldo.

Cianci (Bari): qualcuno temeva che potesse pagare la pressione da grande piazza e l’amore per i colori biancorossi, la realtà è che un calciatore forte riesce a fare la differenza dappertutto. Due gol in poche settimane, è stato lui a sbloccarla a Catania con un pregevole colpo di testa.