focus Serie C, la top 11 dei playoff nazionali: capolavoro Casiraghi, Manconi da infarto

vedi letture

E’ andato in archivio il Primo turno di ritorno dei Playoff Nazionali di Serie C. Questi i risultati (in grassetto le squadre qualificate ai quarti di finale)

Bari-Feralpisalo 0-0 (0-1)

Renate-Matelica 1-1 (1-1)

Modena-Albinoleffe 0-2 (1-0)

Sudtirol-Pro Vercelli 2-1 (1-2)

Avellino-Palermo 1-0 (0-1)

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Forte (Avellino): ingaggia un duello interessantissimo con Valente, gli dice due volte di no respingendo di piede. Nel finale blinda il passaggio del turno con un'ottima uscita ad anticipare Almici.

Brogni (FeralpiSalò): dalle sue parti transita un certo Marras, non proprio l'ultimo arrivato. Un duello infinito che vede il difensore stravincere per tutti e 90 i minuti. Decisivo.

Vinetot (SudTirol): sempre attento su Comi, conferma di attraversare un periodo di grandissima forma. Sin dai primi minuti si notava fosse in giornata di grazia. Impeccabile.

Possenti (Renate): duello di alto livello con Volpicelli, nonostante il fardello dell'ammonizione riesce sempre a fare la scelta giusta. Decisive un paio di chiusure su palle inattive a sfavore.

Di Renzo (Matelica): prova sontuosa del terzino, una spina nel fianco per gli esterni avversari. Tanti cross interessanti e la capacità di creare superiorità numerica con verticalizzazioni precise.

D'Angelo (Avellino): approfitta di un assist perfetto di Maniero per sbloccare il risultato e cambiare la storia della partita. Nella ripresa offre un pallone d'oro a Fella, che spreca da posizione ravvicinata. Migliore in campo.

Scarsella (FeralpiSalo): si piazza davanti alla difesa ed è bravo a capire quando attaccare e quando aiutare la retroguardia. Si pensava potesse soffrire le qualità dei trequartisti del Bari, invece è praticamente impeccabile. Stagione da incorniciare per un giocatore nettamente di categoria superiore.

Carriero (Avellino): quanto è cresciuto questo giocatore! Braglia lo ha catechizzato a dovere, lui ha risposto presente mostrando la personalità necessaria per affrontare una partita così importante. Uovo ovunque del centrocampo biancoverde.

Manconi (Albinoleffe): il suo nome sarà per sempre associato ad una delle partite più incredibili della storia dei playoff. Al 90' la sua squadra era fuori dagli spareggi, sei minuti dopo conquistava una qualificazione clamorosa grazie anche al rigore trasformato con freddezza. Undici metri di felicità che alimentano il sogno serie B.

Volpicelli (Matelica): il suo gol, splendido, non basta per continuare la cavalcata playoff, ma ancora una volta ha dimostrato di essere un lusso per la categoria. Un anno d'oro per questo ragazzo, forse dimenticato troppo presto dalle squadre di serie B.

Casiraghi (SudTirol): calcia magistralmente una punizione dai 25 metri lasciando di stucco il portiere della Pro Vercelli. Davvero una esecuzione magistrale per l'attaccante.