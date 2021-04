focus Serie C, volata playoff: 28 squadre a caccia della B. In otto sono già qualificate

Con tre giornate al termine della stagione regolare iniziano in tutti gli campionati i calcoli in vista degli obiettivi finali per ogni società. In Serie C, oltre alla corsa verso la promozione diretta in Serie B a favore delle prime classificate di ogni girone (Ternana già certa, mentre nei Girone A e B si preannuncia bagarre fino alla fine), ha grande importanza la volata per la qualificazione ai playoff dai quali emergerà la quarta squadra a strappare il pass per la serie cadetta 2021/2022. A prendere parte al post season sono 28 formazioni che, regolamento alla mano, si qualificheranno classificandosi "dal secondo al decimo posto dei tre gironi, nonché dalla squadra posizionata all’undicesimo posto nel girone in cui è presente la migliore quarta classificata".

In attesa di capire quale sarà il quadro completo ci sono già alcune società certe di partecipare ai playoff. Eccole suddivise per girone: