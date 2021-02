Foggia, Marchionni: "Sembrava avessimo paura. Così non si può continuare"

Marco Marchionni, tecnico del Foggia, scuro in volto ha commentato ai canali ufficiali la sconfitta di misura nel derby col Bari: "I ragazzi hanno lottato ma andiamo in difficoltà nel palleggio, quasi come se avessimo paura, situazioni che chiaramente non ti portano a creare occasioni. C’erano gli spazi giusti per poterli far male, ma eravamo bassi e non abbiamo sfruttato niente. In questo momento siamo bloccati mentalmente, non siamo sereni e dobbiamo invertire la rotta perché così non si può andare avanti".