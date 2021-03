Foggia, Polcino: "Vogliamo alzare l'asticella. Playoff? Più che un auspicio sono un obiettivo"

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Filippo Polcino, nuovo dg del Foggia, arrivato a seguito dell'acquisizione della maggioranza delle quote del club rossonero da parte di Pintus, in merito al nuovo progetto sportivo che si prospetta triennale: "Incontrerò nei prossimi giorni il dt Corda e l'area tecnica. L'obiettivo che la società si è dato è che bisogna migliorare il target già raggiunto. Vogliamo alzare l'asticella, questo è fuori di discussione. Faremo valere le nostre amicizie nel mondo del calcio per portare a Foggia giocatori di prospettiva di società di Serie A e B. L'auspicio per la stagione in corso è che la squadra resti nei playoff, anzi più che un auspicio direi che un obiettivo".