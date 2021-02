Fra stadio e Serie B, pres. Ternana: "In questo momento non dobbiamo imparare da nessuno"

vedi letture

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato del momento della sua squadra, oggi prima in classifica nel Girone C della Lega Pro e unica imbattuta di tutto il calcio italiano, e non solo attraverso un post su Instagram: “Domani presenteremo come Ternana al Comune di Terni il progetto per il nuovo stadio e per la clinica. Più tardi lì presenteremo a tutti voi. Un progetto del quale si è parlato anche oggi a margine dell’elezione del presidente della FIGC. In qualche maniera si è detto che il mondo calcistico deve cambiare e nel cambiamento ci sta fare impresa abbinata al calcio e anche agli stadi. La Ternana in questo è innovatrice. Dal punto di vista imprenditoriale, forse siamo un passo avanti. In altre cose dobbiamo essere umili. Per quanto riguarda calcio e impresa oggi non dobbiamo imparare da nessuno e credo che in Italia in questo momento non c’è nessuno che possa insegnarci qualcosa. Io sono orgoglioso già di poter presentare questo progetto. So che è nelle mani di tanta gente e che l’ultimo che conta meno sono io anche se poi sono quello che dovrà metterci sopra una cinquantina di milioni di euro. Spero che da Terni parta una grande innovazione per tutto ciò che si potrebbe fare di meglio nel calcio che non è solo il campo verde la domenica. Saremo i primi a costruire uno stadio con dietro un’attività commerciale che cera posti di lavoro”.