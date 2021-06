Frustalupi: "Il Girone A non era il più facile, i risultati lo dimostrano. Futuro? Pronto a ripartire"

“Le partite sono tutte difficili da giocare e il calcio ci insegna che nulla è scontato, non mi piace fare pronostici, sicuramente le squadre che sono arrivate sin qui hanno meritato di farlo. Una cosa, però, vorrei dirla”. Non si sbilancia Nicolò Frustalpi, ex vice di Mazzarri e tecnico della Pistoiese, su chi la spunterà nella corsa alla Serie B che vede ancora in gara Alessandria, Albinoleffe, Avellino e Padova: "Noto come in semifinale siano arrivate due squadre del girone A, che a detta di tutti è sempre stato considerato quello più facile. I risultati dicono che non era così, al contrario, si è dimostrato molto competitivo, al pari degli altri. Due in semifinale su quattro ne è la dimostrazione. Albinoleffe? Sicuramente è una società da prendere a esempio da tanti punti di vista, per esempio penso che molto dipenda anche dal fatto che ha un allenatore che è da diversi anni lì e ha la possibilità di allenare la stessa squadra. È una società seria, sono queste le squadre che vanno lontano. - conclude Frustalupi parlando dell'avventura alla Pistoiese e del futuro - Preferisco non rispondere sulla Pistoiese, anche perché il modo in cui è finita l’annata si commenta da solo, c’è poco da dire. Ora, sono pronto per ripartire. Qualche contatto con alcune società di C c’è stato, anche per alcune squadre Primavera. Vediamo se dai contatti nasce altro”.