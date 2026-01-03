Ufficiale
Renate, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Muhameti in prestito dall'Atalanta
AC Renate comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo (30 giugno 2026) dall'Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Endri Muhameti.
Nato a Bergamo il 12 luglio 2004, di origini albanesi, è un centrocampista che ha trascorso ben quattordici stagioni nel settore giovanile della Dea, con cui ha anche disputato 27 gare in Serie C (con 2 assist all'attivo) in seguito alla nascita del progetto Under 23. Nella prima parte della stagione 2025/2026 ha indossato la casacca della Virtus Verona, totalizzando 14 presenze con 1 gol (in Coppa Italia) e 2 assist serviti.
Ben arrivato tra la pantere, ed un grande in bocca al lupo, Endri
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
